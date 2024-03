Designer Jean Paul Gaultier würde gerne eine Zeit lang in Wien leben

Im Sommer (14.-17. Juli) kommt das Spektakel auch in die Wiener Stadthalle. Von der Stadt Wien zeigt sich Gaultier begeistert. "Es hört sich wie ein Klischee an, aber es ist so romantisch. Es wäre nett, eine Zeitlang in Wien zu leben. Die Kunst, die Architektur ist großartig. Es gibt so viel zu sehen", erzählt der Designer, den der KURIER in Mailand traf.