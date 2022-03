Warum Michael Konsel sein 60er im wahrsten Sinne des Wortes weh getan hat

Aber Aufgeben gibt’s in seinem Wortschatz nicht. Er hat eine Sportmanagement-Ausbildung absolviert, die Biografie „Keine Angst vor dem Elfmeter“, welche er jetzt auch auf Italienisch neu herausbringen möchte, geschrieben und er organisiert Fußballreisen und Events.

„Ich suche mir immer neue Herausforderungen. Das ist das Allerwichtigste, dass man nie mit der Suche aufhört. Ich bin so ein Mensch, der immer etwas probieren möchte.“

Kürzlich (6. März) feierte Michael Konsel seinen 60. Geburtstag und just an dem Tag ist ihm ein Missgeschick passiert. „Genau an meinem Geburtstag hat das Hirnkastl ausgesetzt. Das ist immer noch so jung, spritzig und dynamisch und da hat das Knie nicht so ganz mitgespielt. Aber ich werde mich daran erinnern, dass ich ein bissl runtergehen sollte vom Gas. Jetzt muss ich das Knie wahrscheinlich operativ versorgen lassen.“

Mit Schmerzen hat er gelernt zu leben, denn „als Tormann tut dir immer irgendwas weh.“

Vor allem in Italien wird Konsel aber immer noch gefeiert, wie in seiner aktiven Zeit. „Eine Riesen-Ehre, aber manchmal auch zu viel, weil ich ja etwas zurückgeben will.“

Wie er zu seinem Spitznamen gekommen ist und wer ihn in einem Film über sein Leben spielen könnte, sehen Sie im Video oben.