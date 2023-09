Warum Manuel Witting jetzt Kristina Sprenger knutscht

"Und da auch schon wirklich die besten Freunde, wir kennen und schon sehr, sehr lange. Also es fühlt sich sehr vertraut an", erzählt Sprenger.

"Kleine Eheverbrechen" ist übrigens "ein sehr spannender, sehr pointierter, sehr ironisch-zynischer Ehekrimi", wie Sprenger erzählt. "Es geht darum, was man sich so alles in einer Beziehung antut. Es gibt da ja so kleine Geheimnisse, aber in unserem Stück gibt es auch ganz große Geheimnisse."