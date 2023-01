Schauspielerin Kristina Sprenger über einen Rat von Elfriede Ott und ihr Herzensprojekt

Am 20. Jänner ist sie mit David Oberkogler im Theater Akzent im Stück "Die Tanzstunde" zu sehen. Übrigens, für die ORF-Show Dancing Stars hat sie auch schon ganz oft Anfragen bekommen. "Ich konnte ganz oft nicht, weil ich immer auf der Bühne gestanden bin oder gedreht habe. Ich finde das Tanztraining super, das würde mir große Freude bereiten. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch und es macht mir große Freude, mich zu bewegen."

Apropos bewegen, das möchte sie auch mit ihrem neuen Projekt "Vernissage 28" (30. Jänner im Ega Frauen im Zentrum in Wien), welches sie gemeinsam mit den Künstlern Gerhard Fresacher und Billi Thanner sowie der Galeristin Gisela Weißenbach macht, um Gewalt gegen Frauen zu thematisieren. 28 Bilder stehen da für 28 Femizide, die 2022 passiert sind. Der Verkaufserlös kommt den Wiener Frauenhäusern zugute.

"Aggression fängt ja auch schon bei Wörtern an", ist sich Sprenger sicher. "Alleine wie Frauen oft angesprochen werden, wie schnell das F-Wort kommt, wie schnell das H-Wort kommt, wie schnell man untergriffig wird – das ist eine Tendenz, die leider ungebrochen vorhanden ist. Und da fängt die Gewalt an Frauen an und endet bei 28 Femiziden. Von daher eine ganz wichtige Aktion meines Erachtens."