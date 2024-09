Warum Leberkäse Otto Retzer im Ausland richtig in die Bredouille gebracht hat

Durch die Serie "Das Traumhotel" war der Kärntner Regisseur Otto Retzer weltweit in den besten Hotels unterwegs. In dem neuen Buch "Meine Traumhotels - Otto Retzers Lieblingshotels in Österreich" hat er aber seine liebsten heimischen Beherbergungsbetriebe zusammengetragen.

Ganz weit oben steht da etwa das Hotel "Tuffbad" im Kärntner Lesachtal. "Daran hab ich mein Herz verloren. Einfach Handy abgeben und in den Pool springen. Und wenn du dann durch die großen Fenster hinaus auf die Berge schaust, willst du nicht mehr weg", erzählte Retzer bei der Präsentation im Falkensteiner Schlosshotel Velden.