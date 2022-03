Warum Ex-Soko-Donau-Star Stefan Jürgens ein hoffnungsvoller Romantiker ist

Gewidmet sind all seine Gedichte seiner eigenen großen Liebe Boriana Rosenmüller.

Bereits mit 16 hat der ehemalige SOKO-Donau-Kommissar begonnen, Poesie zu schreiben. „Als die anderen Jungs auf dem Fußballplatz waren, hab ich zu Hause gesessen und hochtrabende Gedichte geschrieben über meinen Weltschmerz, den man als Pubertierender ab und zu mal haben kann. Dann kam irgendwann das Klavier dazu und so sind aus diesen Gedichten irgendwann einmal Songs entstanden.“

Mit seinem aktuellen Album „Was zählt, weiß jeder ganz für sich allein“ geht er jetzt auch wieder auf Tour und macht auch damit in Österreich (u. a. am 26. 10. im Konzerthaus Wien) halt.

„Wir sind in einer Zeit, die sich derart fokussiert auf schlechte Nachrichten, auf dunkle Zeiten, auf Geschehnisse, die einen unabhängig von der direkten Beteiligung oder nicht, geradezu depressiv machen können. In diesen Zeiten kristallisiert sich für jeden noch einmal ganz neu heraus, was wirklich wichtig ist, in seinem Leben und im Leben der Menschen um einen herum“, erklärt er, was für ihn persönlich zählt.

Das Album ist vor Corona und vor der Ukraine-Krise entstanden und „hat damals schon in einer ständigen Beschleunigung unserer Lebensumstände gewollt, sich auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Also auf Empathie, Mitmenschlichkeit, Ruhe, Überschaubarkeit. All diese Dinge, die da für einen Menschen eine Rolle spielen.“