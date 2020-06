Warum das "Sturm der Liebe"-Comeback ein "Glücksfall" für Natalie Alison ist

Ein überraschender Anruf rund um Ostern brachte für Schauspielerin Natalie Alison (42) Licht in die dunkle Zeit der Corona-Krise. Am anderen Ende der Leitung die Produktion der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“, die Alison ein Comeback in ihrer Rolle als Rosalie Engel (2015 hatte sie ihren letzten Auftritt) anbot. „Gerade in dieser Zeit war das ein richtiger Segen. Ein Glücksfall“, wie sie im KURIER-Gespräch sagte.