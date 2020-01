"Sturm der Liebe": Florian Stadler hat heimlich geheiratet

Der Schauspieler Florian Stadler hat kurz vor Weihnachten heimlich geheiratet. "Als ich Martina in ihrem Kleid sah, sie lächelte mich an und sagte so klar ja - da war ein Kribbeln in mir, dass auch ein paar Freudentränen dabei waren", sagte der 46-Jährige dem Magazin Bunte laut Vorabmeldung. Die Hochzeit fand demnach am 23. Dezember im engsten Kreis statt.

"Ich war einfach sehr glücklich in diesem Moment", sagte Stadler. Er habe lange Zeit gedacht, Heirat sei nichts für ihn. Doch als er die 31-Jährige kennengelernt habe, sei plötzlich dieser Wunsch in ihm aufgekommen. "Ich wünschte mir zum ersten Mal im Leben nichts sehnlicher, als dass sie meine Frau wird", sagte der "Sturm der Liebe"-Darsteller.