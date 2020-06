Fürstenhof statt Hollywood: Der geplatzte Traum von Natalie Alison

In „Courting Mom and Dead“ sollte die Wiener Schauspielerin Natalie Alison neben „Full House“-Star Scott Baio eine Rolle übernehmen. Die Zusage zu dem Hollywood-Film kam laut "Bild" kurz vor dem Corona-Ausbruch.

„Zwei Wochen Dreharbeiten in L.A. wurden bestätigt“, so die Mimin. „Am 9. März bin ich geflogen, am 12. März sollte Drehstart sein. Am 11. März hat Trump den Shutdown verkündet, somit wusste ich nicht, ob ich nach Drehende wieder zurückkann. Deshalb habe ich die Produktion angerufen: ‚Ihr braucht eine andere‘“, erzählt sie von ihrem geplatzen Traum.

„Ich habe den letzten Flieger zurück bekommen. Danach waren die Grenzen zu. Und ich war sehr enttäuscht“, meint sie.