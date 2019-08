Warum bei Fifi Pissecker immer ein Platz leer bleibt

Mei Stolz is, i bin halt an echt’s Weaner Kind, ein Fiaker wie man’ net olleTag find’, mei Bluat is so lüftig, so leicht wia der Wind, aber i bin hoit an echt’s Weaner Kind ... So wie auch der gebürtige Hernalser Fifi Pissecker (nur ohne die Pferd’), dafür mit viel Wienerlied im Blut, denn sein Herr Papa hat viele berühmte, wie etwa „I liaßat Kirsch’n fia di wachs’n ohne Kern“, geschrieben. Und Karl Hodina ( 2017) war sein väterlicher Freund, also irgendwie ja aufgelegt, einen Wienerliedabend zu gestalten.