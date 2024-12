Warum Barbara Wussow einst ihre Mutter Ida Krottendorf zum Weinen brachte

Barbara studierte Bühnenbild und Kostüm, stattete Stücke am Max Reinhardt Seminar in Wien aus. "Dort sah ich auf der Bühne Gleichaltrige. Das wollte ich auch! Nachdem ich einer Lehrerin heimlich vorsprechen durfte, sagte sie: ,Du gehörst auf die Bühne!'", erinnert sie sich im Interview mit der "Apotheken Umschau".

Seit 2018 schippert Wussow als Direktorin Hanna Liebhold am "Traumschiff" mit. "Ich bin sehr glücklich über diese Rolle, dankbar und demütig. Das Filmteam kenne ich zu einem großen Teil noch von der ,Schwarzwaldklinik', also seit 40 Jahren. Das tut gut, mit so einer ,Familie' zu drehen", so die Schauspielerin zur "Apotheken Umschau".