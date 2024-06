Warum Autor Thomas Brezina seinen Partner Ivo unbedingt heiraten wollte

Seit 2016 ist der Autor Thomas Brezina mit dem britischen Künstler Ivo Belajic verheiratet. Am achten Hochzeitstag blickte Brezina via Instagram noch einmal auf dieses besondere Ereignis zurück.

"Ich hätte mir nie gedacht, dass ich meinen Partner einmal HEIRATEN kann. In Österreich war es 2016 auch noch nicht möglich. Zueinander ja zu sagen ist ein sehr spezieller Moment, er hat unsere Beziehung noch einmal untermauert und war ein gegenseitiger Beweis, wie sehr wir einander lieben und wie sehr wir einander wollen", schreibt er da.

Für ihn sei es "ein inneres und äußeres Zeichen, dass man es ernst miteinander meint, auch vor dem Gesetz. Liebe, Geduld und Verständnis sind die tägliche Aufgabe für eine erfüllte, gute und freudige Ehe. Nicht immer einfach, aber es ist es so wert", so Brezina.

Geheiratet wurde übrigens in der Chelsea Old Town Hall in London mit vier Trauzeugen. Zwei davon waren aus Österreich und zwei aus London.