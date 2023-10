Thomas Brezina: "Österreich als Land ist wesentlich besser, als das Gejammer darüber"

"Was ist schon alles geschehen, wo wir heute stehen und gehen?", leitet Autor Thomas Brezina (60) sein neuestes Werk "Die Geschichte Österreichs in Reimen" (Joppy Verlag, 27 Euro) ein. Dabei begibt er sich auf einen Streifzug durch Österreichs Vergangenheit – und das in Gedichtform. "In Reimen zu schreiben hat folgende Kraft: Man spricht damit alle Generationen an und man muss wirklich auf den Kern der Sache kommen", erzählte Brezina dem KURIER.

Und genau das war dem Schriftsteller auch so wichtig. "Mir waren besonders die Begreifbarkeit und auch die Zusammenhänge wichtig. Wie ist es zu diesen Gräueltaten gekommen? Wieso ist es zu den Kriegen gekommen? Diese Zusammenhänge auch so zu zeigen oder zu erzählen, dass man sie nachempfinden kann, ohne nur mit Zahlen oder sonst etwas zu hantieren."

Denn Jahreszahlen findet man nur ganz hinten im Buch, in der Zeitleiste. "Naja, was haben wir uns vom Geschichtsunterricht in der Schule gemerkt? Die Jahreszahlen oder die Geschichten, die die Lehrerin oder der Lehrer erzählt haben?"