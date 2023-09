Torte und 111 Tricks: Thomas Brezina feiert mit Tom Turbo 30. Geburtstag

Sich ganz klein machen, sich in ein Tier verwandeln, Pizza backen, Eis zubereiten, mit Greifarmen Dinge holen und sogar fliegen – das fiktive Wunder-Fahrrad Tom Turbo kann fast alles. Naja, genauer gesagt kann es 111 turbotolle Tricks. Am 17. September 1993 wurde es von Thomas Brezina aus der Taufe gehoben und feierte am Montagnachmittag das 30-jährige Jubiläumsfest.

Besonders spannend: In den 407 Folgen der ORF-Serie spielten ja immer wieder Kinder mit, die man auch heute noch kennt. So hatte etwa Schauspielerin Valerie Huber dort ihre erste Hauptrolle und auch Balletttänzer Jakob Feyferlik spielte als 10-Jähriger in drei Episoden mit.

Auch Schauspieler Wolfgang Böck tauchte 2002 in einer Episode als "Trautmann" auf.

Das Detektiv-Büro war ja meist im Tiergarten Schönbrunn. Es gab aber auch weitere Schauplätze wie das Schloss Schönbrunn, Schoss Grafenegg, den Styrassic-Parc in Bad Gleichenberg, den Tiergarten Herberstein, den Wiener Prater, Schloss Laxenburg oder Podersdorf am Neusiedler See.