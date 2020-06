Während Corona arbeitete Schauspieler Martin Leutgeb als Abwäscher

"Nach einem Monat als Abwäscher im "Flamingo" (Bar in Graz - Anm. d. Red.) wurde ich gestern vom gesamten Team mit einer Torte verabschiedet", postete Schauspieler Martin Leutgeb auf Facebook. Da natürlich auch er von Drehstopps und Verschiebungen von Theaterproduktionen btroffen war, wollte er die Zeit für etwas Sinnvolles nutzen. "Ich hatte jetzt ja Zeit in Hülle und Fülle", erzählte er dem KURIER. So arbeitete er also einen Monat lang immer am Wochenende in der Shishalounge.