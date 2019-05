Von wegen Mobbing: Schinkels votet bei Dancing Stars für Petzner

Für ihn hätte es fast zum Sieg bei Dancing Stars gereicht – nur Schlagersängerin Petra Frey überholte ihn dann doch. Die Rede ist von Ex-Kicker und Fußballtrainer Frenkie Schinkels. Er war 2012 in der siebten Staffel der Tanz-Show dabei und wurde Zweiter.

Im schauTV-Tanz-Talk sagt er jetzt über seine Zeit auf dem Parkett: „Dadurch sind so viele Leute auf mich aufmerksam geworden, die nichts mit Fußball zu tun haben. Mir hat es gut getan. Ich tanze immer noch gut die Polonaise. In den Standardtänzen bin ich nicht mehr so gut wie der Danilo.“ Und da wären wir schon bei Talk-Gast Nummer zwei: Wertungsrichter und ehemaliger Profitänzer bei Dancing Stars, Danilo Campisi.