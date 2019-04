Dancing Stars: Was Stefan Petzner von "Let's Dance" lernen kann

Schalten wir zurück zu den deutschen Kollegen: Ott jedenfalls freute sich sichtlich, nicht mehr bei " Let's Dance" dabei zu sein und zog sich so den Unmut von Juror Joachim Llambi, 54, zu, in Sachen deutlicher Worte quasi die deutsche Sarkissova. "Wenn man hier tanzt, wenn man vor dieser Sendung einen Vertrag unterschreibt - den du hier unterschrieben hast - hier tanzen zu wollen, dann muss ich mir der Sache sicher sein, dass ich hier alles gebe für die Show." Otts Beteuerung, nichts anderes getan zu haben, schmetterte er ab: "Ich habe von dir nicht mehr das Feuer gesehen. Das ist das, was ich dir am meisten ankreide."

Als Ott schließlich im Interview mit der Bild noch nachlegte: "Ich werde die ganze Nacht feiern. Ich habe ja kein Training mehr morgen", nannte Llambi das "einen Affront gegen die Show."