Von DJ Ötzi enttäuscht: Antonia aus Tirol zieht über Schlagerbranche her

Als Schlagersängerin Antonia aus Tirol gemeinsam mit DJ Ötzi den Hit "Anton aus Tirol" sang, war das ihr großer Durchbruch. Was dann folgte, war eine 20-jährige Karriere mit über 4.000 Auftritten am Ballermann auf Mallorca. Doch jetzt will die Musikerin mit Schlager so gar nichts mehr zu tun haben und fortan mit ihrem neuen Künstlernamen "Antonja" nur noch Rockmusik machen.

"Am Ballermann und in der Schlagerbranche trifft man nur wenige ehrliche Menschen mit Rückgrat. Die Welt des Schlagers ist ein hinterlistiger Sumpf. Ich wollte nicht darin ertrinken", erzählte sie der Bildzeitung.