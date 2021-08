DJ Ötzi feiert 20. Hochzeitstag: Liebeserklärung an seine Sonja

Am 8. August 2001 heiratete DJ Ötzi Sonja Kien in Going am Wilden Kaiser. Die Hochzeitsfeier fand dann beim Stanglwirt statt, wo Gerry Friedle sogar das Lied "Was Liebe war, muss Liebe bleiben" vortrug, das er extra für seine Sonja komponiert hatte.

Und auch jetzt, 20 Jahre später, ist die Liebe ungebrochen. Via Facebook schrieb DJ Ötzi: "Heute noch genau so wie vor 20 Jahren. Du bist mein täglicher Halt, meine große Liebe und ich bin unendlich dankbar, dich an meiner Seite zu wissen. Ich liebe dich!"