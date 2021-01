DJ Ötzi: Dieses Erlebnis mit einem Fan geht unter die Haut

Dem KURIER stand er für den herrlich ehrlichen Fragebogen Rede und Antwort.

Drei Worte, die mich beschreiben … Begeisterungsfähig, mitfühlend, gesellig



Mein innigster Wunsch, um die Welt zu verändern/verbessern, wäre … Corona zu besiegen, damit wir uns wieder frei bewegen können.



Wenn ich einen Tag eine Frau sein könnte, würde ich... sagen, wir haben verdient, mehr zu verdienen.



Die beste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn war… für „Hey Baby“ zu kämpfen – das wollte aus meinem Team niemand.



Am meisten Angst habe ich vor ... tiefem Wasser, ich würde nie in einem See schwimmen.



Ich gehe niemals außer Haus ohne… einer Haube.



An der Bar bestelle ich … momentan gar nichts, weil nichts offen hat.



Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde der Titel folgendermaßen lauten… "Es steckt mehr unter der Haube, als man denkt.“



Mit dieser Person (lebend oder tot) würde ich gerne einen Abend verbringen… mit Zucchero.



Die härteste Arbeit, die ich je gemacht habe, war… Tiefkühler sauber machen und aufräumen in meiner Lehrzeit als Koch.



Das letzte Mal geweint habe ich … bei meinem Lieblingsfilm "Wie im Himmel“.



Ich glaube an ... das Gute und dass die Liebe gewinnt.



Meinem jüngeren Ich würde ich heute gerne Folgendes sagen … Folge deinem Herzen und du wirst jedes Ziel erreichen. Beharrlichkeit macht das Flüchtige beständig.



Das einprägsamste Erlebnis mit einem Fan war, … Olaf hat sich meine Unterschrift auf den Unterarm tätowieren lassen.



Zum Geburtstag wünsche ich mir… Gelassenheit.