Virginia Ernst über Gleichberechtigung und Sensibilisierung der Sprache

Die Künstlerin, die seit 2017 mit ihrer großen Liebe Dorothea verpartnert ist, hält so gar nichts von Schubladendenken.

„Das Schlimmste ist, wenn du irgendwo hineingedrückt wirst, wo du gar nicht sein möchtest. Da habe ich in der Musik und generell in der Öffentlichkeit viel dazugelernt, nicht in Schubladen gesteckt zu werden.“

Von ihrer Frau Dorothea stammt der wunderschöne Satz: Es geht um Gefühle und nicht um Geschlecht.

„Das stimmt definitiv, denn sie hätte sich nie vorstellen können, mit einer Frau zusammen zu sein. Dorothea sieht mich auch nicht als Frau, sie sieht mich als Menschen. Und das geht halt vielen anderen auch so, deshalb können wir auch nicht sehr gut mit dem Wort lesbisch umgehen. Sie war zuvor immer mit Männern zusammen und hat sich dann in mich verliebt und da merkt man einfach, dass man wirklich den Menschen liebt und nicht nur das Äußerliche oder das, was er kann, sondern einfach halt der Mensch, wie er ist. Und das finde ich super.“

Wie Virginia Ernst mit Hass im Netz umgeht, wie sie jetzt ihre Teilnahme bei „Dancing Stars“ sieht und warum Frauen gerade auch in der Corona-Pandemie besonders gefordert sind, sehen Sie im Video oben.