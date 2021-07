VIPs, Schnürlregen und ein neuer "Jedermann" zum Auftakt der Salzburger Festspiele

Unter den rund 2.000 Premierengästen war auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die ein wenig "Spionage" betrieb: "Man muss ja ein bisschen schauen, was sich kulturell so in anderen Bundesländern tut", schmunzelte sie. Auch der Intendant der Seefestspiele Mörbisch, Alfons Haider, sah sich einmal an, was die Kollegen so auf die Bühne bringen.

Die Premierengäste: