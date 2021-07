Jedermann: Das Sterben des reichen Mannes im Wandel der Zeit

Sieht man sich die Herkunft der Darsteller an, dann dominiert das Bundesland Wien, denn ganze sieben Mimen wurden in der Bundeshauptstadt geboren, sechs wurden von den deutschen Nachbarn nach Salzburg geschickt und jeweils zwei kommen aus Tirol und der Steiermark. Der erste „Jedermann“ Alexander Moissi ( 1935) kam übrigens in Triest zur Welt, das damals noch zum Kaiserreich Österreich-Ungarn gehörte.

Und mit dem neuen Schauspieler in der Titelpartie, Lars Eidinger (45), zieht nun Deutschland mit Wien gleich, denn er kommt aus Berlin.