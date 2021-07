Die Buhlschaft trägt Hosen und Jedermann ist nackt

Vorbei sind die Zeiten wo schwere Brokate, dicker Samt und sperrige Goldborten das Spiel der Buhlschaft erstarren ließen. Aber in welchem Kleid wird Verena Altenberger heuer auftreten? Diesem Geheimnis kommen wir immer näher. Spätestens wird es bei der Premiere des Salzburger Jedermann am 17. Juli gelüftet. Heute steht aber schon fest, dass alles anders sein wird als früher. Allein 6.000 bis 7.000 Stunden Arbeit stecken in den Kostümen, schätzt der Kostümdirektor der Salzburger Festspiele, Jan Meier. 90 Prozent der Jedermann-Kostüme sind direkt in den Werkstätten in Salzburg entstanden.