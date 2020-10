Viktor Gernot singt Weihnachtsklassiker & schließt Hektiker-Reunion nicht aus

Im Parkhotel Schönbrunn kam jetzt schon vorweihnachtliche Stimmung auf, denn wieder und wieder schallte „Baby it’s cold outside“ durch die Hallen.

Die international sehr gefragte Jazzsängerin Simone Kopmajer (39) bringt nämlich am 6. November ihr erstes Christmas-Album heraus – und da holte sie sich auch Unterstützung prominenter Duett-Partner. So wie auch vom Kabarettisten Viktor Gernot (55), der ja ein wahrer Experte in Sachen Weihnachtslieder ist, gibt er doch mit seiner Band seit 25 Jahren regelmäßig solche Konzerte.

„Und ich mache das aus wirklichem Interesse und Leidenschaft. Seitdem ich als 11- oder 12-jähriger Bing Crosby mit ,White Christmas’ gehört habe, bin ich in dieser Great-American-Christmas-Songbook-Welt gefangen“, lacht er beim Video-Dreh im KURIER-Gespräch.

„Ich bin verliebt in seine Stimme. Ich höre mir das dauernd an, auch zu Hause“, streut Kopmajer ihrem Duett-Partner Rosen.