Im Zentrum: Freundin von Viktor Gernot sorgt für Ablenkung in TV-Diskussion

Die Corona-Krise hat auch Kulturschaffende und den Tourismus in existenzielle Nöte gestürzt. Und genau darum ging's am Sonntag in der ORF-Sendung "Im Zentrum".

Und mitdiskutiert hat auch Kabarettist Viktor Gernot - sicher von zu Hause aus.

Und da passierte kurz vor Ende der Sendung ein kleines Malheur, beziehunsgweise ein Hingucker. Plötzlich bewegte sich etwas im Hintergrund und auf einmal kam Viktor Gernots Freundin die Treppe herunter. Bekleidet mit T-Shirt und Höschen. Schnell merkte sie, dass der Kabarettist noch live auf Sendung ist und verschwand wieder die Treppe rauf.