Viktor Gernot lernte seine Freundin Julia über Facebook kennen

Als der Kulturschaffende einen TV-Auftritt bei "Im Zentrum" via Skype hatte, wurde Julia unfreiwillig einem größeren Publikum bekannt. Denn sie huschte nur mit Unterhose und T-Shirt bekleidet durchs Bild. "Nia hat nur zu mir gemeint: 'Ich hoffe, es war wirklich deine Freundin.' In jedem Fall war es ein viel größerer Auftritt, als sie wollte. Aber wir haben beide gut gelacht. Es ist ein Geschenk des Alters, wirklich peinlich ist einem überhaupt nichts mehr.

Der Altersunterschied von 19 Jahren stellt für die beiden überhaupt kein Hindernis da, auch nicht bei der Familienplanung. "Es ist ausgesprochenerweise kein Wunsch, den wir beide haben. Das ist eine Entscheidung, die auch auf ihrer Seite so da ist." Ich habe mich im Laufe des Lebens in vielen Rollen erkannt, ich funktioniere wunderbar als Sohn, als Freund, als Partner. In der Rolle des Vaters habe ich mich nie gesehen."

Und auch die Hochzeitsglocken werden wohl eher nicht bimmeln. "Da bin ich altmodisch und denke mir: Ich war ja schon einmal verheiratet. Wie ernst ich ein Gefühl nehme, hat für mich nichts mit diesem Ritual zu tun", so Gernot.