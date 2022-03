"Vieles wird sich ändern", verriet "Bergdoktor" Hans Sigl zum Staffelfinale

Seit mittlerweile 15 Staffeln schlüpft Schauspieler Hans Sigl (52) in die Rolle von "Bergdoktor" Martin Gruber. Nachdem jetzt das Staffel-Finale über die Bildschirme flimmerte, zog Sigl via Facebook Resümee. "Für manche ist es zu heiter in einer heilen Welt, aber gerade in Zeiten wie diesen ist es vielleicht mal gut auf andere Gedanken zu kommen. Wir tun es gerne. Wir lieben unsere Geschichten."