Victoria Swarovski holt für ihren Mann gerne die sexy Dessous heraus

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (28) spricht in Interviews beinahe über jedes Thema. Wenn es allerdings um ihren Mann Werner Mürz (45) geht, reagiert sie ein wenig zurückhaltender. Im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte hat sie sich jetzt aber kein Blatt vor den Mund genommen und einmal erzählt, wie das Zusammenleben so funktioniert.

"Zu Hause laufe ich ungeschminkt im Schlabberlook herum, sitze auf der Couch und schaue mit meinem Mann irgendeine Serie an. Das ist herrlich. Aber ich will mich ihm auch nicht die ganze Zeit so zeigen. Also ziehe ich mich dann in mein schönes neues Schminkzimmer zurück, wähle sexy Dessous aus, ein enges Kleid, High Heels und lege Wert aufs Make-up. Wenn ich dann herauskomme und er schaut mich strahlend an, ist das ein wunderschönes Gefühl", gibt Swarovski einen doch sehr intimen Einblick.