Verona Pooth über ihre neue Pflegeserie, Ehe und Familie

Der 10. September ist generell ein wichtiger Tag im Leben der Familie Pooth, denn das ist auch der Geburtstag von Sohn San Diego (17). Sein Bruder Rocco wurde 2011 geboren.

Und wenn es um Veronas Söhne geht, dann stehen große Veränderungen an, denn just an seinem Geburtstag wird San Diego Deutschland verlassen und in die USA gehen, um an einer Sportakademie in Tampa (in Florida) zu studieren."

"Wenn alles klappt, dann wird er Profi-Golfer", meint Mama Verona ganz stolz. Ein Jahr habe er, das herauszufinden. "Franjo und ich reißen uns zusammen, aber klar – das wird nicht einfach. Wir wussten immer, dass er ein hervorragender Golfer ist, aber dass er jetzt so aufgestiegen ist, da sind wir jetzt auch überrascht und freuen uns für ihn, aber trotzdem werden wir traurig sein."