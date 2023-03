Altenberger und Kern ein Paar? Jetzt äußert sich die Schauspielerin dazu

Zu einer möglichen Beziehung ließ Kern via Krone wissen: "Das wäre sehr schön, wenn es so wäre. Aber Privates bleibt privat."

Gestern Abend feierte Verena Altenberger im Wiener Gartenbaukino Premiere ihres neuen Films "Sterne unter der Stadt". Auf der Gästeliste stand auch Christian Kern, doch aufgetaucht ist er nicht. Um weitere Gerüchte nicht anzuheizen?

Altenberger ließ jedenfalls über ihr Management ausrichten: "An den Spekulationen in den Medien möchte ich mich in der Öffentlichkeit nicht beteiligen und bitte, meine Privatsphäre zu achten. Ich habe in der Vergangenheit nicht über mein Beziehungsleben gesprochen und werde das auch in Zukunft so halten."

Es bleibt also spannend ...