Verena Altenberger über "Bach"-Film: "Die Realität ist unfeministischer"

Gegenüber der APA sprach Altenberger über ihre Rolle: "Anna Magdalena war Wonder Woman. Die Frau hatte zu Lebzeiten und zu Anfang ihrer Beziehung mit Johann Sebastian Bach die bessere Karriere von den beiden. Ich habe mir vorgestellt, wenn die beiden über den Marktplatz gegangen sind, hat man ihr respektvoll zugenickt."

Einen großen Unterschied zur heutigen Zeit sieht Altenberger darin, dass im Film die Frauen zusammenhalten. "In der Realität sind die starken Bünde im Hintergrund Männerbünde. Wenn Frauen noch was lernen müssen, dann wahrscheinlich Solidarität und Netzwerken. Die Tatsache, dass in dem Film die Frauen alles regeln, würde ich so als Mikrofeminismus bezeichnen, den Florian Baxmeyer (Anm. d. Red.: Regisseur) betrieben hat. Die Realität ist unfeministischer."