Schauspielerin Verena Altenberger ziert "Vogue"-Cover

Die Gedanken an ihre Mutter beschäftigen sie auch, wenn sie über eigenen Nachwuchs nachdenkt.

"Ich bin 36 und habe noch kein Kind, glaube aber, dass ich eines möchte. Deshalb frage ich mich jetzt schon, wie ich das machen würde. Verliere ich mich, wenn ich ein Kind habe, weil ich nicht mehr alles, was ich bin, sprich, was mein Beruf ist, an erste Stelle reihe? Oder bin ich dann noch ich und wiederhole damit etwas, was mir als Kind wehgetan hat?"