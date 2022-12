Ursula Strauss trotz vieler Verluste "ein sehr beschenkter Mensch"

Wie heißt es doch so schön: Liebe muss nicht perfekt sein, nur echt. Dem schönsten Gefühl der Welt widmet sich am 31. Dezember im Wiener Theater Akzent auch Schauspielerin Ursula Strauss, die dort gemeinsam mit dem Musikduo BartolomeyBittmann um 16 Uhr das Programm "Alles Liebe" spielt.

"Es wird ein sehr energiegeladener Abend und ich glaube, dass es sehr gut passt, um dieses Jahr ausklingen zu lassen, in dem wieder mal klar geworden ist, dass das Wichtigste, was es gibt in diesem Leben, die Liebe ist und dass wir uns gegenseitig ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit geben können, weil das zumindest ein kleines Ding ist, mit dem wir uns gegenseitig auch durch Krisenzeiten helfen können", so der "Schnell ermittelt"-Star in der Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah".