Frage, ob Harry & Meghan an Charles' Krönung teilnehmen dürfen, geklärt

Trotz ihrer Vorwürfe gegen den Palast sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan einem Bericht zufolge zur Krönung von König Charles III im kommenden Jahr eingeladen werden. "Alle Mitglieder der Familie werden willkommen sein", zitierte der Telegraph am Samstag eine royale Insider-Quelle. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II bereits neuer britischer Monarch, offiziell gekrönt wird er jedoch erst am 6. Mai 2023 in einer feierlichen Zeremonie.

Harry und Meghan dürfen zur Krönung kommen