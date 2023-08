Urlaub bei Barbara Wussow und Albert Fortell: "Der Sport eint uns nicht"

„Ich war immer schon in Kärnten, schon als Kind. Ich habe auf der Gerlitzen Skifahren gelernt“, so Fortell, der im Sommer am liebsten dem Wasserskifahren frönt, was seiner Meinung nach am besten auf dem Ossiacher See geht.

„Das ist einfach das schönste Wasser zum Wasserskifahren, da kommt kein anderer See hin.“ Mit 50, während der Dreharbeiten zum Schlosshotel Orth, hat er erst so richtig mit diesem Sport angefangen.