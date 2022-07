Warum Albert Fortell ein "kompletter Fanatiker" von Küchenrollen und Kabelbinder ist

"Wie bitte? Der wird schon 70?", fassungslose Gesichter bei den anwesenden Kollegen im KURIER-Stadtstudio im Palais Freiluft. Kaum zu glauben, aber ja, Schauspieler Albert Fortell begeht am 5. Juli seinen runden Geburtstag.

Und was er sich wünscht, lässt einen schon ein bisserl schmunzeln. „Ich arbeite ja gerade an einem Geburtstagsfilm, den wir unseren Gästen dann vorführen wollen. Auch da machen wir so einen Wordrap und da stelle ich mir selber die Frage, was ich mir wünsche. Und jetzt kommt die Antwort, wo Barbara sofort die Augen verdrehen würde. Ich wünsche mir, immer genug Küchenrollen zu Hause und Kabelbinder. Ich bin ein kompletter Fanatiker von Küchenrollen und Kabelbindern. Und das möge mir nie ausgehen“, erzählt er lachend in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

