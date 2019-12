Udo Jürgens: Zum 5. Todestag erhebt sein Sohn schwere Vorwürfe

2014 ging Udo Jürgens noch einmal auf Tournee, spielte mit 80 26 Konzerte in sechs Wochen. 18 weitere waren für Februar und März 2015 geplant. Zwei Wochen nach seinem letzten Auftritt in Zürich verstrab er.

„ Udo hatte im Vorfeld Angst vor der Tournee, zumal es schon bei der vorangegangenen Tour einen Vorfall gab“, meint Sohn John. 2012 fing sich Jürgens bei der „Der ganz normale Wahnsinn“-Tournee einen schweren Magen-Darm-Virus ein, musste mit Infusionen behandelt werden – und trat trotzdem auf.

„Alle zwei Tage ein Konzert in einer anderen Stadt – mit 80 Jahren eine enorme körperliche Belastung. Das wäre es sogar für einen jungen Menschen. Mein Vater war müde und erschöpft. Seine schlimmsten Befürchtungen haben sich letztlich bewahrheitet. Es tut mir so leid für ihn, er hatte noch so viele Pläne“, so John.