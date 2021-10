Udo Jürgens: Endlich Einigung im Erbstreit seiner Kinder

Ein langjähriger Gerichtsstreit um die die Rechte an den Liedern von Udo Jürgens ist beigelegt: Die ehelichen Kinder von Udo Jürgens werden sich künftig um die Geschicke der Tonträgerunternehmung Udo Jürgens Master AG (UJM) kümmern.

Udo Jürgens: Einigung im Erbstreit

Freddy Burger wiederum, der langjährige Manager von Udo Jürgens, konzentriert sich auf die Pflege des ihm gehörenden Musikverlags für die Werke von Udo Jürgens. Das gaben Jenny und John Jürgens, die ehelichen Kinder von Udo Jürgens, und Freddy Burger am Donnerstag gemeinsam bekannt.

Die "gütliche Einigung", wie es in der Mitteilung heißt, bedeutet, dass die beiden Jürgens-Kinder alleinige Gesellschafter der UJM sind und damit die Veröffentlichung des gesamten Udo Jürgens-Musikproduktions-Katalogs in Händen halten. Sie entscheiden über die Verwendung von Evergreens wie "Griechischer Wein" oder "Aber bitte mit Sahne" und können entsprechend an den Liedern verdienen.