Udo Jürgens: Der Erbstreit ist geklärt

Auf der Webseite der Immobilienfirma sind mehrere Innen- und Außenaufnahmen des Gebäudes zu sehen.

Gewohnt hatte Jürgens selbst nie in der Villa, denn er starb vor Ende der Renovierungsarbeiten. Seine Lebensgefährtin hätte das Anwesen laut Testament zwar für sich beanspruchen können - die Summe wäre ihr aber vom Erbe abgezogen worden. Moritz selbst gab an, nicht alleine in das Haus einziehen zu wollen, da es sie traurig mache. Darum habe sie sich entschlossen, das Anwesen zu verkaufen.