"Tyler" Hunter Doohan über "Wednesday": "Niemand hat den Hype erwartet"

Als Wednesday aus der Addams Family ihre eigene Serie bekam, lag diese wochenlang ganz vorne in den Netflix-Charts. "Wednesday" wurde zum Mega-Erfolg. Besonders spannend auch die Liebesgeschichte zwischen Wednesday und dem Coffeeshop-Mitarbeiter Tyler Galpin, der ein dunkles Geheimnis verbirgt, das zum Ende der ersten Staffel ans Licht kommt.

Verkörpert wird Tyler von Hunter Doohan (29), der gegenüber dem KURIER von "meiner coolsten Rolle" sprach. "Es hat so viel Spaß gemacht, einen Charakter zu spielen, der ein so großes Geheimnis hat. Eigentlich habe ich ja zwei Rollen in einer gespielt", meinte er.