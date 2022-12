Welche Opfer Jenna Ortega für ihre Rolle als "Wednesday" bringen musste

An jenem Tag wäre sie schon mit heftigen Gliederschmerzen aufgewacht. Man machte zwar gleich einen Corona-Test, drehte aber aus Zeitdruck trotzdem weiter, während man aufs Ergebnis wartete. Das schließlich positiv ausfiel. Vor allem Regisseur Tim Burton wurde dafür heftig kritisiert.

Bitte nicht blinzeln

Apropos Tim Burton, dieser hat ein enormes Problem mit blinzelnden Schauspielern, daher hielt er Ortega an, es so gut wie möglich zu unterlassen. Daher wirkt ihre Darstellung auch so gruselig – wie übrigens auch Anthony Hopkins (84) als Dr. Lecter in „Das Schweigen der Lämmer“.

Durch den Mega-Hype um „Wednesday“ hat Jenna Ortega seit der Veröffentlichung des Achtteilers mehr als zehn Millionen Follower auf Instagram dazugewonnen.