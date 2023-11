John Ross Bowie über Kripke in "Big Bang Theory": "Habe gern Bösewicht gespielt"

Neben der Schauspielerei spielt er übrigens auch noch in einer Punkrock-Band. "Die Musik war zuerst da. In der Highschool habe ich angefangen, Punkrock zu hören und in meinen 20ern habe ich mit College-Freunden eine Band gegründet. Jetzt sind wir eigentlich zu alt dafür, aber es macht wirklich Spaß und wir hatten erst im Juli wieder einige Shows in New York", so Bowie.

Über seine Rolle als Kripke meinte er: "Ich habe wirklich gern den Bösewicht gespielt. Aber meine Lieblingsrolle war die von Jimmy in ,Speechless’ (2016-2019). Da habe ich einen albernen Vater gespielt. Das kommt dem, wie ich auch in Wirklichkeit bin, am nächsten (er hat einen Sohn und eine Tochter)“.

Im Moment steht er aber eher in Los Angeles auf der Theaterbühne.