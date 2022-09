Turnschuhe zum Dirndl: Trachtendesignerin verrät, was geht und was bitte nicht

„Das hochgeschlossene Dirndl ist immer noch sehr aktuell, also eine hochgeschlossene Bluse. Neu ist, dass jetzt wieder ein puffeliger Arm getragen wird. Und bei den Blusen sehr viel Spitze“, weiß sie die Trends.

„Im Herbst kommen immer die gedeckteren Farben. Ein dunkles Rot ist gerade aktuell oder ein Tannengrün, aber wir haben jetzt Spätsommer, es gehen also auch noch alle anderen knalligen Farben.“

Nur bitte nicht zu viel des Guten oder besser gesagt zu wenig – sprich zu kurz und zu tief dekolletiert, wie man’s gerne vor allem auf der Münchner Wiesn sieht. „Mein Herz schmerzt teilweise wirklich sehr. Ich komme ja aus der Tradition und versuche diese eben miteinzubeziehen. Natürlich ist es wichtig, dass man es in die Neuzeit transportiert, aber es ist so ein schmaler Grat zwischen too much und ,es ist schön’. Es darf ruhig kurz sein, vor allem auf der Wiesn, aber dann sollte der Absatz nicht zu hoch sein.“

Frau kann ruhig auch einen lässigen Turnschuh zum Dirndl kombinieren – oder auch Wedges.