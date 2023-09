Tod im TV: Und was Ex-Dancing-Stars-Profi Roswitha Wieland damit zu tun hat

Mord vor laufenden Kameras – ein Model geht beim Finale von „Dancing VIPs“ in Flammen auf. Was sich anhört wie ein Krimi, ist es auch – und zwar geschrieben von der ehemaligen Dancing-Stars-Profitänzerin Roswitha Wieland (40).

Acht Staffeln hat sie die Promis am glatten ORF-Tanzparkett gut aussehen lassen, 2020 war dann für sie Schluss.

„Das Leben ist ja ein Samba – geht rauf und runter. Und Stillstand ist für mich ganz schlecht und deswegen habe ich die Zeit für mich positiv genutzt mit den Ausbildungen (sie hat 19 Diplome im Bereich energetische Behandlungen und macht das auch beruflich) und dem Buch“, wie sie im KURIER-Talk erzählt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Roswitha Wieland: Vom Dancing-Stars-Profi zur diplomierten Energetikerin

„Die Idee zum Buch hatte ich schon ein paar Jahre. Ich wollte etwas Außergewöhnliches machen, was man von mir nicht erwarten würde, und ich wollte auf gar keinen Fall so ein trockenes Sachbuch machen oder ,Meine schönsten Tanzschritte‘“, so Wieland, die da natürlich auch ihre eigenen Dancing-Stars-Erfahrungen mit einfließen hat lassen.

Aber, der ORF muss keine Angst vor irgendwelchen Enthüllungen haben. „Natürlich kommen gewisse Wesenszüge von mir vor. Dass Tanzen und TV vorkommen, ist mit meiner Vorgeschichte logisch, aber es braucht sich keiner Sorgen machen“, so Wieland lachend.

„Vor der einzigen Abrechnung, vor der ich sehr wohl Angst hab’, ist meine nächste Strom- und Gasabrechnung. Aber sonst ist alles im grünen Bereich“, meint sie grinsend.

