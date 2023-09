Karina Sarkissova über "Strip Karaoke", ihren 40er und "Dancing Stars"

Wenn die Kandidaten der neuen Puls4-Show "Strip Karaoke" (heute, Montag um 21.15 Uhr auf Joyn und Puls4) zu singen beginnen, ist da an sich noch nichts Außergewöhnliches dabei. Doch der Name ist Programm und so werden die Sänger von Tänzern unterstützt, die sich nach und nach ihrer Kleidungsstücke entledigen.

In der Jury sitzt neben Bruce Darnell auch die ehemalige Primaballerina Karina Sarkissova. "Es ist eine extrem unterhaltsame Show, bringt enorm viel Spaß mit sich. Die Kandidaten lassen richtig die Sau raus. Nach meiner Zeit als ,Dancing Stars’-Jurorin ist das natürlich zuerst einmal ein Kulturschock gewesen", lacht sie im KURIER-Interview.