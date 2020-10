Karina Sarkissova über Dancing Stars, Kritik und ihre Zukunft

Mit Kritik hat sie im Laufe der Jahre gelernt gut umzugehen. „Mittlerweile bedeutet das nichts für mich. Anfangs war es für mich unklar, warum denn plötzlich so viele Menschen über mich diskutieren, die ich gar nicht kenne und die mich auch nicht kennen. Wie können die behaupten, dass ich so oder so bin? Das hat mich berührt“, gesteht sie.

„Mittlerweile kann ich darüber eher nur lachen, weil, wie viel Zeit muss man sich nehmen, um mich zu finden? Um Sarkissova zu googeln, um runterzuscrollen und dann noch etwas zu schreiben. Ich meine, Leute, beschäftigt euch mit euch selbst, mit euren eigenen Sachen. Andererseits ist das vielleicht eine Ehre, dass sich tatsächlich so viele Menschen überlegen, mich zu beleidigen“, meint sie.

Sehr offen geht Sarkissova auch mit ihren Schönheitskorrekturen um, erzählt, dass sie sich schon zweimal die Nase operieren hat lassen. „Ich habe irgendwo gehört, dass die Nase das einzige Organ des Menschen ist, dass ein Leben lang wächst. Und dann dachte ich mir: Ich bin über 30. Ist die Nase jetzt gewachsen? Und dann habe ich ständig das Gefühl gehabt, dass es wirklich passiert. Dann war ich unzufrieden damit und dann habe ich es korrigiert“, lacht sie.

Aber nicht nur auf der Bühne macht sie eine gute Figur, sondern auch in diversen Film- und TV-Rollen. Sie spielte schon 2010 in „Kottan ermittelt“ mit, ergatterte 2019 im Thriller „Der Gast“ eine Hauptrolle und ist jetzt dann auch in der fünften und sechsten Staffel „Die Vorstadtweiber“ zu sehen. „Es macht unglaublich viel Spaß“, sagt Sarkissova. „Aber leider gibt es nicht so viele Rollen, auch wegen meiner Sprache. Es gibt nicht so viele russische Mafiosi“, grinst sie.