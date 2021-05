Thomas Gottschalk feierte ORF-Comeback bei Klassikgala "Goldene Note"

Alle Finalisten dürfen nun an Meisterkursen mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker an der Musik- und Kunstuni in Wien teilnehmen. "Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass diese Initiative ein so wichtiges Kulturprojekt in Österreich geworden ist. Es ist sehr schön, zu erleben, welche Bühne wir all diesen jungen Musikerinnen und Musikern des Landes bieten können. Es ist einfach ein Traum, der in Erfüllung geht, nicht nur für die jungen Talente, sondern auch für mich", so die Initiatorin Leona König.

Sie streute den Musikern auch noch Rosen für ihre imposanten Performances. "Alle Finalistinnen und Finalisten waren fantastisch und alle haben atemberaubend gespielt."