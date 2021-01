Opernstar Erwin Schrott appelliert: "Lasst uns gemeinsam stark sein“

Auch Erwin Schrott sieht in den jungen Talenten einen Hoffnungsschimmer. "Ich finde es besonders wichtig, dem Publikum die nächste Generation auf der Bühne zu zeigen. Sie sind brillant, talentiert und engagiert. Ihnen zu lauschen erfüllt einen mit Freude und Hoffnung. In dieser doch verrückten Zeit ist es erstaunlich, wie junge begabte Talente ihr Leben der Kunst und der Musik widmen, das sollte einen guten Grund zur Hoffnung geben.“

Wenn es um den eigenen Nachwuchs geht, wie etwa Sohn Tiago (12, mit Ex-Freundin, Opernstar Anna Netrebko) hält sich Erwin Schrott lieber ein bisschen zurück. "Ich möchte gar nicht so viel über mich selbst sprechen, dafür haben wir alle gerade viel zu viele andere Sorgen. Wir leben in schwierigen Zeiten, daher kümmere ich mich erstens so gut ich kann um meine Liebsten und versuche zweitens so viele Leute wie möglich zu unterhalten.“