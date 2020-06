Wie Stargeigerin Lidia Baich und Leona König Kinder in der Musikbildung unterstützen

Die Coronazeit verlangt wirklich von allen viel Flexibilität, auch von „Goldene Note“-Initiatorin Leona König, die heuer den Wettbewerb von musikbegabten Jugendlichen ganz anders als sonst gestalten musste. Diesmal werden also sieben Preisträger der letzten Jahre im Fach Klavier und Violine im Wettbewerb gegeneinander antreten. Sie können so in einer außergewöhnlichen Performance gemeinsam mit großen Künstlern wie Opernsängerin Valentina Nafornita, Star-Violinistin Lidia Baich und Pianist und Komponist Hyung-Ki Joo ihre künstlerische Entwicklung präsentieren. Aufgezeichnet wird am kommenden Freitag im ausreservierten Radio Kulturhaus und ausgestrahlt wird es am kommenden Sonntag um 21.30 Uhr auf ORF III.

Leona König investiert mit ihrem Verein in die Förderung hochbegabter Kinder auch sehr viel Herzblut. „ Es ist so wichtig, dass kein Talent unentdeckt bleibt“, ist sie sich sicher.